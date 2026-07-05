Fidan ve Katarlı Mevkidaşı Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.