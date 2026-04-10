Fidan ve Lamola Orta Doğu'yu Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ronald Lamola ile telefonda görüşerek Orta Doğu'daki savaşın üçüncü ülkelere etkilerini ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ronald Lamola ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, savaşın üçüncü ülkelere siyasi ve ekonomik etkileri ile İslamabad'da yapılacak barış görüşmeleri değerlendirildi.