Fidan ve Lavrov Telefonda Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Fidan, bugün akşam Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı. Üst düzey Dışişleri yetkilisinden edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı.
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