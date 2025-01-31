Fidan ve Lavrov'un Görüşmesi

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgesel gelişmeler ve Suriye'deki durum ele alındı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkiliden edinilen bilgiye göre, görüşmede bölgesel gelişmeler ve Suriye'deki durum ele alındı. Her iki ülkenin de Suriye'nin siyasi birliğine verdiği destek vurgulanarak, siyasi geçiş sürecinin kapsayıcı olmasının önemi kaydedildi.