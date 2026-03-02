Fidan ve Neynski'den Telefon Görüşmesi

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Nadejda Neynski ile telefonda görüştü, görüşmede, bölgede çatışmaların yansımaları değerlendirildi.
