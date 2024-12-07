Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkentinde düzenlenen 22. Doha Forumu marjında Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, Fidan ile Pedersen'in Doha'da bir araya geldiği bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Fidan ve Pedersen Doha'da Bir Araya Geldi - Son Dakika
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