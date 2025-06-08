Fidan ve Rutte'den Telefon Görüşmesi

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Bakan Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefonda görüştü. Görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik çalışmalar ele alındı.

Görüşmede, 24-25 Haziran 2025 tarihlerinde, Hollanda'nın başkenti Lahey'de gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nin hazırlıkları değerlendirildi.