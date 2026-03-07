Fidan ve Saidov İstanbul'da Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Özbekistan Dışişleri Bakanı Bakhtiyor Saidov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Toplantısı kapsamında, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bakhtiyor Saidov ile bir görüşme yaptı.