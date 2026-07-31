Fidan ve Suudi Bakan Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede bölgedeki son gelişmeler değerlendirildi.

Fidan ile Faysal bin Ferhan, devam eden çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaları da ele aldı.