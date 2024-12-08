Fidan ve Tajani'den Suriye Görüşmesi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Fidan, İtalyan mevkidaşı Tajani'yle telefonda görüştü.

Görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin önemi vurgulandı, geçiş sürecinde Suriye'deki dini azınlıkların korunması gerektiği kaydedildi.

Tajani de Bakan Fidan ile telefon görüşmesine ilişkin İtalyan gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Tajani, "Türk Dışişleri Bakanı Fidan'la uzun bir görüşme yaptım, Suriye'nin birliğinin korunmasının önemi konusunda mutabıkız. Türkiye'nin, İtalyan vatandaşlarının güvenliği, Hıristiyan ve diğer azınlıkların korunmasını garanti altına almak için elinden gelen her şeyi yapması konusundaki talebimi yineledim. Durumun gidişatı konusunda en azından genel güvenlik açısından iyimser olduğunu gördüm." dedi.

Antonio Tajani, "Türkiye, Orta Doğu bölgesinde istikrarın garanti altına alınmasını sağlamak için diplomatik açıdan İtalya ile işbirliğine hazır." diye konuştu.