Fidan ve Valtonen'den Güvenlik Görüşmesi

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(ANKARA)-Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile bir araya geldi. Görüşmede Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili konular ele alındı ve Suriye de gündeme geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere gittiği Münih'te Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede; Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili konular ele alındı. Ukrayna- Rusya savaşının sona erdirilmesine yönelik gündeme getirilen planlar değerlendirildi. Görüşmede Suriye konusu da gündeme geldi.