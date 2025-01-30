Fidan ve Veldkamp'tan Suriye ve Gazze Görüşmesi

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(ANKARA)- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ile görüştü. Görüşmede, Suriye'deki durum ve Gazze'deki gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede, Suriye'deki durum ve Gazze'deki gelişmeler ele alındı. Ayrıca ikili konular ve Türkiye- AB ilişkileri değerlendirildi.