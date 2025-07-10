Fidan ve Wong ASEAN Toplantısında Buluştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 58. Dışişleri Bakanları Toplantısı vesilesiyle Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile bir araya geldi.
Bakanlık, X sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.
Paylaşımda, Fidan'ın Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen ASEAN 58. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Avustralya Dışişleri Bakanı Wong ile bir araya geldiği bildirildi.
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