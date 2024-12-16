Fidan-Veldkamp Görüşmesi

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ile telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ile Gazze'deki durum ele alındı. Suriye bağlamında, kapsayıcı bir geçiş süreci yürütülmesinin önemi vurgulandı. Bakan Fidan ayrıca İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki uluslararası hukuka aykırı eylemlerinin Suriye'deki sürece olumsuz etkilerine dikkati çekti. Görüşmede, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.