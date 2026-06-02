Fidan Endonezya'ya resmi ziyarete gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fidan Endonezya'ya resmi ziyarete gidiyor

02.06.2026 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Fidan, yarın Endonezya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek. Görüşmelerde ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması, savunma sanayisi işbirliği ve Gazze başta olmak üzere bölgesel konular ele alınacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Endonezya'ya resmi ziyarette bulunacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan'ın yarın Endonezya'ya yapacağı resmi ziyaret kapsamında gerçekleştireceği görüşmelerde, liderler düzeyinde ortaya konan karşılıklı siyasi irade kapsamında ikili işbirliğinin tüm alanlarda daha da geliştirilmesini teminen atılabilecek adımları ele alması bekleniyor.

Bakan Fidan'ın ikili ticaret hacminin 10 milyar dolar düzeyine çıkarılması için altyapı, enerji, ulaştırma, dijitalleşme, yapay zeka, yüksek teknoloji ve helal gıda gibi sektörlerdeki ortaklıkların derinleştirilmesi gerektiğine dikkati çekeceği görüşmelerde, iki ülke arasında savunma sanayisi alanındaki projelerin seyri ile geleceğe dönük işbirliği imkanlarını değerlendireceği öngörülüyor.

Fidan'ın görüşmelerde Gazze'deki gelişmeler konusunda yakın istişare halinde bulunan Türkiye ve Endonezya'nın, Filistin'de adil ve kalıcı barışın tesisi için müşterek çalışmalarını sürdüreceğini ifade etmesi, işgalci İsrail'in Gazze'deki ateşkes ihlalleri, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki provokatif eylemleri ve Lübnan'daki işgalini genişletmesi karşısında uluslararası toplumu harekete geçirmeye yönelik ortak gayretlerin kararlılıkla sürdürülmesinin elzem olduğunu vurgulaması bekleniyor.

İran ve Hürmüz Boğazı'ndaki durum, Suriye, Rusya-Ukrayna Savaşı, Somali, Sudan ve Libya'nın yanı sıra Asya-Pasifik bölgesindeki küresel ve bölgesel güvenliği ilgilendiren gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunacak Bakan Fidan'ın görüşmelerde, Türkiye ve Endonezya'nın Birleşmiş Milletler, G20, İslam İşbirliği Teşkilatı, ASEAN, MIKTA ve D-8 gibi çok taraflı platformlardaki işbirliğini ele alması öngörülüyor.

Fidan son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a refakatle 11-12 Şubat 2025'te Endonezya'yı ziyaret etmişti.

Türkiye-Endonezya İlişkileri

Dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin tarihi köklerinin 15. yüzyıla dayandığı Türkiye ile Endonezya arasındaki diplomatik ilişkiler 1950'de tesis edilmişti. İki ülke arasındaki ilişkiler, 2011'de "Stratejik Ortaklık" seviyesine yükseltilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2022'de gerçekleştirdiği Endonezya ziyareti sırasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) mekanizması kurulmuştu.

YDSK Birinci Toplantısı 12 Şubat 2025'te Endonezya'da düzenlenirken, bir sonraki toplantının 2027'de Türkiye'de gerçekleştirilmesi planlanıyor. Söz konusu toplantı öncesinde hazırlık mahiyetinde dışişleri bakanları düzeyinde "Ortak Stratejik Planlama Grubu" toplantısının düzenlenmesi öngörülüyor.

Türkiye-Endonezya 2+2 Dışişleri ve Savunma Bakanları Birinci Toplantısı, Dışişleri Bakanı Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğinde, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ile Savunma Bakanı Sayın Sjafrie Sjamsoeddin'in katılımlarıyla 9 Ocak 2026'da Ankara'da gerçekleştirilmişti.

Türkiye ile Endonezya arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 2,5 milyar dolar seviyesini aşmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Endonezya'yı 2025'te ziyareti sırasında açıklanan hedef doğrultusunda ikili ticaret hacminin 10 milyar dolar seviyesine yükseltilmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA

Dış Politika, Hakan Fidan, Diplomasi, Endonezya, Güvenlik, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fidan Endonezya'ya resmi ziyarete gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyük vicdansızlık 40 metreden atlayan gencin ardından skandal sözler Büyük vicdansızlık! 40 metreden atlayan gencin ardından skandal sözler
Cerrahpaşa’da “28 Şubat” Tartışması: Dr. Ersin Ulu’dan dikkat çeken açıklama Cerrahpaşa’da “28 Şubat” Tartışması: Dr. Ersin Ulu’dan dikkat çeken açıklama
Irak’ta bir garip gelenek Ağa, ağayı dudağından öptü Irak'ta bir garip gelenek! Ağa, ağayı dudağından öptü
Akaryakıta 3 indirim birden Akaryakıta 3 indirim birden
8 bin kişi aynı yerde toplanıp sticker takası yaptı 8 bin kişi aynı yerde toplanıp sticker takası yaptı
Samsunspor’da transferler üst üste Bir yıldız daha geliyor Samsunspor'da transferler üst üste! Bir yıldız daha geliyor

11:21
Resmen el değiştirdi Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi
Resmen el değiştirdi! Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi
11:14
Erdoğan, Trump’ı ikna etti PKK uzantılı İran planı suya düştü
Erdoğan, Trump'ı ikna etti! PKK uzantılı İran planı suya düştü
11:03
9 futbolcu kesik yedi İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
9 futbolcu kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
10:59
CHP’de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
CHP'de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
10:54
Antalya’daki soruşturma Ankara’ya taşındı Özgür Özel ve 5 CHP’li isim hakkında yetkisizlik kararı
Antalya'daki soruşturma Ankara'ya taşındı! Özgür Özel ve 5 CHP'li isim hakkında yetkisizlik kararı
10:36
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 13:09:32. #7.12#
SON DAKİKA: Fidan Endonezya'ya resmi ziyarete gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.