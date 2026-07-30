Fikri Mülkiyet Suçları Çalıştayı ile REDES Tanıtıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Güvenlik Daire Başkanlığı Fikri Mülkiyet Suçları Merkez Şube Müdürlüğü ve Anadolu Ajansı (AA) işbirliğiyle düzenlenen "Fikri Mülkiyet Suçları ve Halk Sağlığı Çalıştayı"nın ikinci gününde, Risk Esaslı Denetim Sistemi (REDES) anlatıldı.

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı ve REDES Koordinatörü Mesut Ük, çalıştay kapsamında, Risk Esaslı Denetim Sistemi'ne ilişkin sunum gerçekleştirdi.

REDES'in, veri madenciliği ve yapay zeka teknolojilerinden yararlanarak sağlık hizmetlerinde finansal ve insan sağlığını ilgilendiren riskleri önceden tespit etmeyi amaçlayan modern bir denetim sistemi olduğunu belirten Ük, sistemin dolandırıcılık ve yolsuzluk vakalarının belirlenmesinde etkin kullanıldığını söyledi.

Türkiye'de de sağlık harcamalarının her yıl arttığına dikkati çeken Ük, "Uluslararası kabul görmüş tahminlere göre, sağlıkta yolsuzluk ve usulsüzlük nedeniyle oluşan potansiyel zarar ülkemizde yıllık bazda 165 milyar liraya ulaşabilecek durumda. Bizim amacımız, bu zararı minimize etmek, kamu kaynaklarını korumak ve sağlık sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak." dedi.

9 bin 988 saha denetimi gerçekleştirildi

Ük, REDES'in yalnızca 16 kişilik multidisipliner ve yüksek nitelikli bir ekip tarafından yürütüldüğünü belirterek, sistemin veri madenciliği, makine öğrenmesi, derin öğrenme ve doğal dil işleme gibi yapay zeka yöntemlerinden yararlandığını bildirdi.

Sistemde, hiç gerçekleşmemiş tıbbi işlemlerin faturalandırılması, gerekçesiz rapor düzenlenmesi, satın alma süreçlerindeki usulsüzlükler ile sahte ilaç ve tıbbi cihazlara ilişkin çok sayıda risk senaryosunun analiz edildiğini anlatan Ük, risk alanlarının her yıl güncellendiğini ifade etti.

Ük, REDES'in yalnızca analiz yapan değil, sahada da aktif kullanılan bir sistem olduğunu belirterek, geçen yıl 9 bin 988 saha denetimi gerçekleştirildiğini söyledi.

REDES'in kamu kurumları ve yargı organlarıyla bilgi paylaşımı yaptığını kaydeden Ük, dış paydaşlarla gerçekleştirilen ortak operasyonlarda başarı oranının yüzde 100'e ulaştığını vurguladı.

Gıda güvenliği ve tüketicinin korunması ele alındı

Çalıştayda ayrıca "Gıda Güvenliği ve Tüketicinin Korunmasında Kamu Koordinasyonu" başlıklı panel düzenlendi.

Panelde, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Fatih Kaya, Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Genel Sekreteri Hamit Ayanoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumculuk Daire Başkanlığı Yüksek Mühendisi Mehmet Çakmak, FAO Türkiye Kıdemli Program Koordinatörü Özcan Türkoğlu konuşmacı olarak yer aldı.