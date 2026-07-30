Fikri Mülkiyet ve Sağlık Çalıştayı - Son Dakika
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Fikri Mülkiyet ve Sağlık Çalıştayı

Fikri Mülkiyet ve Sağlık Çalıştayı
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Ankara'da düzenlenen çalıştayda sahte ürünlerin sağlık riski ve eğitimin önemi vurgulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Güvenlik Daire Başkanlığı Fikri Mülkiyet Suçları Merkez Şube Müdürlüğü ve Anadolu Ajansı (AA) işbirliğiyle düzenlenen "Fikri Mülkiyet Suçları ve Halk Sağlığı Çalıştayı"nda " Teknoloji, Oyuncak, Giyim ve Diğer Sektörler" başlıklı panel yapıldı.

Ankara'da bir otelde düzenlenen, moderatörlüğünü PUMA Avrupa, Batı ve Orta Asya Marka Koruma Danışmanı avukat Bahar Dağhan'ın yaptığı "Teknoloji, Oyuncak, Giyim ve Diğer Sektörler" paneline, Hugo Boss Küresel Fikri Mülkiyet Direktörü Nicole Klug, Pop Mart-Labubu Hukuk Danışmanı Jose Enrique Blasco ve PUMA Fikri Mülkiyet Küresel Direktörü Neil Narriman konuşmacı olarak katıldı.

Blasco, sahte ürün satın alımlarında tüketicinin tüm riskleri de üstlendiğini, bu risklerin hem üreten hem de tüketenler için ciddi sağlık tehditlerine yol açtığını belirtti.

Oyuncak sektöründe kimyasal içeren ve küçük parçalı oyuncakların büyük riskler taşıdığını söyleyen Blasco, bu konuda sahtecilikten kaçınılması gerektiğine işaret etti.

Blasco, araştırma, geliştirme ve fikri mülkiyetin şirketin merkezinde yer aldığını vurguladı.

"Yüksek kaliteli bir markayız ve bu taklit edilemiyor"

Klug, sahte ürün ayrımında eğitimin önemine değinerek, bir şeyi daha ucuza almak istemenin bu durumun asıl nedeni olduğunu ifade etti.

Moda sektöründe en büyük kaygının düzenlenmemiş ve potansiyel olarak zararlı kimyasalların kullanılması olduğunu kaydeden Klug, marka olarak bu ürünleri piyasaya sürmemek için ellerinden geleni yaptıklarını ve bir şikayet durumunda tüketicinin bir muhatap bulabilmesini sağladıklarını dile getirdi.

Klug, ürün güvenliğine çok fazla yatırım yapıldığının altını çizerek, "Bu sahte ürün üretenlerin taklit edemediği bir şey. Biz yüksek kaliteli bir markayız ve bu taklit edilemiyor." dedi.

Sahteciliğin önüne geçilmesi için işbirliğinin önemli olduğunu belirten Klug, "Kimse tek başına bu problemi çözemez." diye konuştu.

"Telif hakkı, yaratıcılık, inovasyon orijinal ürünlerde var"

Narriman, sahte ürünlerde kullanılan toksik maddelerin kamu sağlığını olumsuz etkilediğini, her ürünün test edilmesi gerektiğini vurguladı.

Z kuşağının yüzde 37'sinin sahte ürün risklerini bilerek daha ucuz olduğu için tercih ettiğini aktaran Narriman, gençlerin bu konuda eğitilmesi gerektiğini söyledi.

Narriman, inovasyonun taklit edilemediğine işaret ederek, "Telif hakkı, yaratıcılık, inovasyon orijinal ürünlerde var. Şirketler sahte ürünler nedeniyle büyük sorun yaşıyorlar." ifadesini kullandı.

Markaların güvenlik güçleriyle işbirliği yapmasının sahtecilikle mücadele konusunda önemli olduğunun altını çizen Narriman, "Sadece kendimiz mücadele etmeye kalkarsak başarılı olmamız mümkün değil." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Anadolu Ajansı, Teknoloji, Güvenlik, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fikri Mülkiyet ve Sağlık Çalıştayı - Son Dakika

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