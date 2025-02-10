Fikrim Damka Gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fikrim Damka Gözaltında

KDTP Genel Başkanı Fikrim Damka, tehdit ve saldırı suçlamasıyla gözaltına alındı.

10.02.2025 19:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka'nın gözaltına alındığı bildirildi.

Kosova Polisi Prizren Bölgesi Sözcüsü Shaqir Bytyqi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Damka ile bir aile üyesinin "tehdit ve saldırı" suçlamasıyla 9 Şubat'ta gözaltına alındığını ve savcının istemi üzerine şüpheliler hakkında 48 saatlik gözaltı kararı verildiğini belirtti.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yayımlandı.

Açıklamada, "Kosova Türklerinin en eski siyasi partisi KDTP'nin Genel Başkanı Fikrim Damka'nın yaşanan bir tartışma sonucunda gözaltına alındığını üzüntüyle öğrendik. Dünyada pek çok krizin yaşanmakta olduğu bu zor dönemde kardeş Kosova'nın istikrarını, Kosova Türklerinin ise birliğini ve sağduyusunu koruması büyük önem taşıyor. Türkiye her zaman Kosova'nın yanında olmaya devam edecek." ifadeleri yer aldı.

KDTP tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Damka'nın gözaltına alınmasının büyük bir üzüntü ve hayal kırıklığına yol açtığı belirtilerek, "Seçimlere gölge düşürmeyi hedefleyen bazı çevrelerin bir provokasyonu olduğunu düşündüğümüz bu eylem karşısında kararlılıkla duracağımızı ilan ediyoruz." denildi.

Yerel medyaya yansıyan haberlerde, KDTP Genel Başkanı Damka'nın, Yenilikçi Türk Hareket Partisi (YTHP) temsilcileriyle yaşadığı gerginliğin ardından, söz konusu parti temsilcilerinin şikayetiyle gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Kosova'da 9 Şubat'ta yapılan genel seçimlerde Kosova Türklerine mecliste garanti edilen 2 sandalyeyi kazanmak için Kosova Türklerinin en köklü partisi KDTP, YTHP ve Kosova Adalet Türk Partisi (KATP) yarıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, Türkiye, Güncel, kosova, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fikrim Damka Gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa'dan Trump'a Gazze tepkisi
19:16 Hamas, İsrail ile yapılacak esir takasını durdurdu Hamas, İsrail ile yapılacak esir takasını durdurdu
19:00 Eskişehir’de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş Eskişehir'de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş
18:32 Yalnızlığın bu kadarı Bu 5 köyde yalnızca 1’er kişi yaşıyor Yalnızlığın bu kadarı! Bu 5 köyde yalnızca 1'er kişi yaşıyor
17:07 Emeklilerin zam farkı ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak Emeklilerin zam farkı ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak
09:17 Altında beklenen rekor gerçekleşti Altında beklenen rekor gerçekleşti
09:08 Tek cümlelik not düştüler Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı
08:55 Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza
08:54 Hadise’nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi
08:52 Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi’yi de birbirine düşürdü Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
08:40 Cansu Canan Özgen’i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası Cansu Canan Özgen'i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası
08:31 Burak Özçivit’in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı
08:26 Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 21:47:14. #1.11#
SON DAKİKA: Fikrim Damka Gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.