Fikrim Damka Gözaltında

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Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka'nın gözaltına alındığı bildirildi.

Kosova Polisi Prizren Bölgesi Sözcüsü Shaqir Bytyqi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Damka ile bir aile üyesinin "tehdit ve saldırı" suçlamasıyla 9 Şubat'ta gözaltına alındığını ve savcının istemi üzerine şüpheliler hakkında 48 saatlik gözaltı kararı verildiğini belirtti.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yayımlandı.

Açıklamada, "Kosova Türklerinin en eski siyasi partisi KDTP'nin Genel Başkanı Fikrim Damka'nın yaşanan bir tartışma sonucunda gözaltına alındığını üzüntüyle öğrendik. Dünyada pek çok krizin yaşanmakta olduğu bu zor dönemde kardeş Kosova'nın istikrarını, Kosova Türklerinin ise birliğini ve sağduyusunu koruması büyük önem taşıyor. Türkiye her zaman Kosova'nın yanında olmaya devam edecek." ifadeleri yer aldı.

KDTP tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Damka'nın gözaltına alınmasının büyük bir üzüntü ve hayal kırıklığına yol açtığı belirtilerek, "Seçimlere gölge düşürmeyi hedefleyen bazı çevrelerin bir provokasyonu olduğunu düşündüğümüz bu eylem karşısında kararlılıkla duracağımızı ilan ediyoruz." denildi.

Yerel medyaya yansıyan haberlerde, KDTP Genel Başkanı Damka'nın, Yenilikçi Türk Hareket Partisi (YTHP) temsilcileriyle yaşadığı gerginliğin ardından, söz konusu parti temsilcilerinin şikayetiyle gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Kosova'da 9 Şubat'ta yapılan genel seçimlerde Kosova Türklerine mecliste garanti edilen 2 sandalyeyi kazanmak için Kosova Türklerinin en köklü partisi KDTP, YTHP ve Kosova Adalet Türk Partisi (KATP) yarıştı.