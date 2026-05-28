Fildişi Sahili'nde Kurban Kesimi Devam Ediyor
Fildişi Sahili'nde Kurban Kesimi Devam Ediyor

28.05.2026 10:12
TDV, Fildişi Sahili'nde 2 bin büyükbaş hayvan keserek ihtiyaç sahiplerine 15 bin kurban hissesi dağıtıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Fildişi Sahili'nde "Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" kapsamında kurban kesimine ve kurban hissesi dağıtımına devam ediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV'nin düzenlediği faaliyet için ülkeye gelen TDV görevlileri ve gönüllüleri, ülkenin farklı şehir ve bölgelerinde kurban faaliyetini sürdürüyor.

Abidjan, Yamusukro, Toumodi, Abobo gibi 17 bölgede kurban kesim işlemleri yapılırken, kurban hisseleri de ihtiyaç sahibi bölge halkına ulaştırılıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Zekat ve Sosyal İçerikli Din Hizmetleri Daire Başkanı Harun Dündar Karahan, AA muhabirine, Türkiye Diyanet Vakfına emanet edilen kurbanların kesiminin sürdüğünü belirtti.

Fildişi Sahili'nde yaklaşık 2 bin büyükbaş hayvanın kesiminin devam ettiğini, 15 bine yakın hissenin ihtiyaç sahibi bölge halkına dağıtımının sürdüğünü dile getiren Karahan, "Bu kurbanlar birçok aileye Türkiye'nin selamı olarak ulaşacak. Anadolu'nun en ücra noktasındaki insanların selamını, dualarını buraya getirdik. Buradaki kardeşlerimiz de onlara dua ediyorlar, hiç tanımadıkları kişilere. Müslüman kardeşliği böyle bir şey. Kurbanın en ufak parçası bile zayi edilmiyor. Sakatatları, derileri de kullanılıyor. Kimsenin endişesi olmasın. Allah kesenlerden, kestirenlerden razı olsun." diye konuştu.

TDV gönüllüsü Lütfullah Duman ise vekaletle kurban kesimi organizasyonu için Abobo bölgesinde görev yaptığını, kesilen kurbanlardan bin hissenin dağıtımını halkın heyecanla beklediğini kaydetti.

Kaynak: AA

