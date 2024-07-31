Fildişi Sahili'nde M Çiçeği Virüsü Görüldü - Son Dakika
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Fildişi Sahili'nde M Çiçeği Virüsü Görüldü

Sağlık Bakanlığı, Fildişi Sahili'nde ilk kez M çiçeği virüsünün 2 kişide görüldüğünü duyurdu. Vakaların Tabou ve Koumassi bölgelerinde olduğu belirtilirken, hastaların hayati tehlikesinin olmadığı ifade edildi.

31.07.2024 16:32
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Fildişi Sahili'nde ilk kez M çiçeği virüsü görüldü.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Sağlık Bakanlığı, dünyayı etkisi altına alan 2022'deki salgından sonra ilk kez 2 kişide M çiçeği virüsüne rastlandığını duyurdu.

Vakaların Abidjan'ın Tabou ve Koumassi bölgelerinde görüldüğü ve biri 46 diğeri 20 yaşında olan 2 hastanın hayati tehlike taşımadığı kaydedildi.

M çiçeği virüsü ilk kez 1970'de o dönem Zaire ismiyle bilinen Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde (KDC) ortaya çıkmış ve vakalar Batı ve Orta Afrika ülkeleriyle sınırlı kalmıştı.

Mayıs 2022'de ise virüsün bir alt türü dünya çapında salgına neden olmuş ve 111 ülkede 90 bin kişi virüse yakalanmış, bunlardan 140'ı hayatını kaybetmişti.

KDC'de Eylül 2023'te virüsün yeni ve daha ölümcül bir türüne rastlanmış ve virüse yakalanan 11 bin kişiden 450'si yaşamını yitirmişti.

Şimdiye kadar ki en tehlikeli varyant

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 5 Temmuz'da M çiçeği virüsünün yeni varyantının Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğu sınırında hızla yayıldığını ve "şimdiye kadar ki en tehlikeli varyant" olduğunu açıklamıştı.

DSÖ, M çiçeği salgınının başlangıçta cinsel yolla bulaşmayla tetiklendiğini, bu yeni varyantın yakın ten temasıyla da geçebileceğine dair kanıtlar bulunduğunu bildirmiş, bu durumun, virüsün yayılma hızını ve potansiyel etkisini artıracağı uyarısını yapmıştı.

Kaynak: AA

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