Fildişi Sahili'nde Otobüs Kazası: 24 Ölü - Son Dakika
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Fildişi Sahili'nde Otobüs Kazası: 24 Ölü

Fildişi Sahili\'nde Otobüs Kazası: 24 Ölü
14.07.2026 12:00
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Touba-Biankouma'da devrilen otobüs Bafing Nehri'ne düştü, 24 kişi hayatını kaybetti, 36 yaralı.

ABİDJAN, 14 Temmuz (Xinhua) -- Fildişi Sahili'nin kuzeybatısındaki Touba-Biankouma karayolu üzerinde şehirlerarası bir yolcu otobüsünün devrilerek Bafing Nehri'ne düşmesi sonucu 24 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi de yaralandı.

Fildişi Sahili Ulaştırma ve Denizcilik Bakanlığı tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada, mürettebat dahil olmak üzere 69 kişiyi taşıyan otobüsün Odienne kentinden Yamoussoukro'ya giderken yoldan çıkarak nehre düştüğü belirtildi.

Kazanın nedeninin henüz belirlenemediğini bildiren bakanlık, kayıp yolcuların bulunması için arama kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini duyurdu.

Bakanlık ayrıca sürücülere, özellikle yağışlı sezonda dikkatli olmaları ve trafik kurallarına harfiyen uymaları çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua

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