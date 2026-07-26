Filenin Sultanları\'na Büyük Kutlama

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.

Destici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Filenin Sultanları'nın Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattığını belirtti. Destici, şu ifadeleri kullandı:

"Filenin Sultanları'nı yürekten kutluyorum. 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Ay-yıldızlı formayı inançla, azimle ve büyük bir mücadele ruhuyla taşıyan Filenin Sultanları, milletimize tarifsiz bir gurur ve sevinç yaşatmıştır. Bu tarihî başarıda emeği bulunan sporcularımızı, teknik heyetimizi ve Türkiye Voleybol Federasyonumuzu tebrik ediyor; millî takımımıza başarılarla dolu nice şampiyonluklar diliyorum.

Türk kadınının gücünü, cesaretini ve kararlılığını bir kez daha bütün dünyaya gösterdiniz. Sizinle gurur duyuyoruz Filenin Sultanları. Şampiyon Türkiye."