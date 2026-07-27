Filenin Sultanları\'ndan Sanat Sergisi

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, 2026 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Voleybol Milletler Ligi şampiyonluğu, güzel sanatlar liselerinde öğrenim gören öğrenciler ile öğretmenlerin hazırladığı eserlerle resim sergisine taşındı.

Milli Eğitim Bakanlığı binası fuaye alanında açılan 'Filenin Sultanları' temalı sergide, milli voleybolcuları ay-yıldızlı formalarıyla konu alan 17 özgün eser, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Güzel sanatlar liselerinde öğrenim gören öğrenciler ile öğretmenlerin farklı teknik ve estetik yaklaşımlarla hazırladığı eserlerde 'Filenin Sultanları'nın azmi, mücadele ruhu ve Milletler Ligi'nde elde ettiği başarı sanatın evrensel diliyle yorumlandı. Sergide ayrıca sporun ilham veren gücü ile sanatın ifade zenginliği bir araya getirildi. Milli voleybolcuların başarısından ilham alınarak hazırlanan eserler, sporun birleştirici yönünü ve ortak değerler etrafında buluşmanın önemini görsel anlatımla yansıttı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin erdem-değer-eylem yaklaşımı doğrultusunda hazırlanan sergi ile öğrencilerin milli başarıları sanatsal bakış açısıyla yorumlamalarına, estetik duyarlılıklarını geliştirmelerine, milli birlik, beraberlik ve aidiyet duygularını pekiştirmelerine katkı sağladı.