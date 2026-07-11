Filenin Sultanları Sekizinci Kez Finale Yükseldi

(ANKARA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasının üçüncü maçında ev sahibi Japonya'yı 3-1 mağlup ederek üst üste sekizinci kez finallere katılma hakkı kazandı.

Japonya'nın ev sahipliğinde Asue Arena'da oynanan karşılaşmada ay-yıldızlı ekip, rakibini 22-25, 25-22, 22-25 ve 22-25'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla Voleybol Milletler Ligi'nde sekizinci galibiyetini alan ve 22 puana ulaşan Filenin Sultanları, üst üste sekizinci kez VNL finallerine yükselmeyi garantiledi.

Milliler, Japonya etabındaki dördüncü ve son maçında yarın saat 09.30'da Tayland ile karşı karşıya gelecek.