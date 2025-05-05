Filipinler, Çin Gemisine Müdahale Etti - Son Dakika
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Filipinler, Çin Gemisine Müdahale Etti

PCG, Çin gemisinin MEB'de yasa dışı faaliyetlerini engellemek için bölgeye gemi ve uçak sevk etti.

05.05.2025 20:45
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Filipinler Sahil Güvenliği (PCG), ülkenin münhasır ekonomik bölgesinde (MEB) Çin'e ait gemi görülmesinin ardından bölgeye gemi ve uçak sevk etti.

ABS-CBN kuruluşunun PCG'nin açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Çin'e ait "Tan Suo 3" gemisinin geçen hafta Filipinler'in ulusal MEB'ine girdiği saptandı.

Geminin, Ilocos Norde sahil şeridinin kuzeyindeki Burgos bölgesinin yaklaşık 170 kilometre açığında "yetkisiz bilimsel faaliyetler yürüttüğü" iddia edildi.

"Seyrüsefer özgürlüğüyle bağdaşmadığı ve egemenlik haklarını ihlal ettiği" öne sürülen faaliyetlerin durdurulması için PCG'ye ait gemi ve uçak bölgeye sevk edildi.

PCG'nin bölgede operasyonu sırasında "Shenhai Yongshi" isimli derin deniz araştırma denizaltısının, Çin gemisi tarafından kurtarıldığı gözlemlendi.

Bölgeye sevk edilen PCG unsurlarının operasyonu sonrasında, Çin'e ait geminin "yasa dışı faaliyetlerinin etkili şekilde engellediği" belirtildi.

"Yasa dışı deniz bilimsel araştırma faaliyetleri"

PCG Sözcülüğünün, X hesabındaki paylaşımında, "Çin gemisinin hareketlerinin, Filipinler'in egemenlik haklarını ihlal eden deniz araştırmalarına işaret ettiği" aktarıldı.

Paylaşımda, "Geminin eylemleri, Çin'in, Filipinler'e ait MEB'de yasa dışı deniz bilimsel araştırma faaliyetleri yürüttüğünün açık kanıtı." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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