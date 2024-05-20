Filipinler, Çinli balıkçıları sorumlu tutarak uluslararası soruşturma çağrısında bulundu - Son Dakika
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Filipinler, Çinli balıkçıları sorumlu tutarak uluslararası soruşturma çağrısında bulundu

Filipinler, Çinli balıkçıları sorumlu tutarak uluslararası soruşturma çağrısında bulundu

Filipinler, ihtilaflı Güney Çin Denizi'nin doğusunda Çin tarafından korunan Scarborough Sığı'nda dev istiridye kayıplarından Çinli balıkçıları sorumlu tutarak, bölgedeki çevresel zararın tespit edilmesi için uluslararası soruşturma yapılması çağrısında bulundu. Filipinler Sahil Güvenliği Sözcüsü Commodore Jay Tarriela, Çinlilerin daha fazla istiridye bulmak için yaptıkları arayışın çevredeki mercanların zarar görmesine neden olduğunu belirtti. Ulusal Güvenlik Konseyinden (NSC) üst düzey yetkili Jonathan Malaya, Çin'in lagüne girmelerini engellediğini ve dev istiridye kayıplarından Çinli balıkçıları sorumlu tuttu. Filipinler, Çin'in ihtilaflı sularda giderek artan iddialı eylemlerini kamuoyuna duyurma politikası benimseyerek uluslararası destek kazanmayı hedefliyor.

20.05.2024 16:41
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Filipinler, ihtilaflı Güney Çin Denizi'nin doğusunda Çin tarafından korunan Scarborough Sığı'nda dev istiridye kayıplarından Çinli balıkçıları sorumlu tutarak, bölgedeki çevresel zararın tespit edilmesi için uluslararası soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

Filipinler Sahil Güvenliği Sözcüsü Commodore Jay Tarriela, başkent Manila'da düzenlediği basın toplantısında, Çinlilerin daha fazla istiridye bulmak için Scarborough Sığı'ndaki lagünde yaptıkları beyhude arayıştan dolayı çevredeki mercanların bazı kısımlarının zarar gördüğünü söyledi.

Ulusal Güvenlik Konseyinden (NSC) üst düzey yetkili Jonathan Malaya, lagüne girmelerinin Çin tarafından engellendiğini belirterek, dev istiridye kayıplarından Çinli balıkçıları sorumlu tuttu.

Malaya, söz konusu bölgedeki durumdan endişe duyduklarını vurgulayarak, Çin'in, Birleşmiş Milletler ve çevre gruplarından uzmanlara bağımsız soruşturma yapmaları için izin vermesi gerektiğini ifade etti.

Çin'in Manila Büyükelçiliği ise konuyla ilgili sorulara cevap vermedi.

Filipinler, uluslararası destek kazanmak amacıyla Çin'in ihtilaflı sularda giderek artan iddialı eylemlerini kamuoyuna duyurma politikası benimsedi.

Filipinli yetkililerin Çin'in Scarborough Sığı'ndaki tutumunu kınamak için düzenlediği basın açıklaması da bunun son örneklerinden biri oldu.

Scarborough Sığı

Scarborough Sığı, Güney Çin Denizi'nin doğusunda Filipinler'in kuzeyindeki Luzon Adası'na 120 deniz mili (222 kilometre) mesafede bulunuyor.

Filipinler'in "Panatag", Çinlilerin "Huangyan" adını verdiği sığlık, halen iki ülkenin çatışan egemenlik iddialarını seyrüsefer faaliyetleriyle sergilediği bir bölge olma özelliği taşıyor.

Kaynak: AA

Filipinler, Denizcilik, Çevre, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filipinler, Çinli balıkçıları sorumlu tutarak uluslararası soruşturma çağrısında bulundu - Son Dakika

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