Filipinler'de 7,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

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MANİLA, 11 Temmuz (Xinhua) -- Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, Perşembe sabahı açık denizde meydana gelen ve ülkenin güneyindeki Sultan Kudarat eyaletini sarsan depremin büyüklüğünü 6,5'ten 7,1'e yükseltti.

Enstitü, yerel saatle 10.13'te meydana gelen depremin şiddetini ilk etapta 6,5 olarak bildirmişti.

Enstitü, güncellenmiş raporunda depremin bir sahil kasabası olan Palimbang'ın yaklaşık 133 kilometre güneybatısında ve 722 kilometre derinlikte meydana geldiğini belirtti.

Davao Occidental, Davao Oriental, Sarangani, Davao de Oro, Davao del Norte ile Cotabato da dahil olmak üzere, ülkenin ikinci büyük adası Mindanao'da bulunan yakın eyaletler de sarsıntıyı hissetti.

Enstitü, tektonik depremin artçı şokları tetikleyeceğini ancak hasara neden olmayacağını duyurdu. Depremin tsunamiyi tetiklemeyeceği de belirtildi.

Takımadalardan oluşan Filipinler'de, Pasifik "Ateş Çemberi'ndeki" konumu nedeniyle sismik faaliyetler sıklıkla meydana geliyor.