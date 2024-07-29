Filipinler'de alabora olan tanker için ortak çalışma

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Filipinler'in Bataan bölgesi açıklarında yaklaşık 1,5 milyon litre endüstriyel yakıt taşıyan "MT Terra Nova" tankerinin alabora olmasının deniz ve halk sağlığı üzerindeki etkisini azaltmak için kurumların ortak çalıştığı bildirildi.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamada, hava koşullarının düzelmesiyle geminin bulunduğu bölgede gerçekleştirilen incelemelerin tamamlandığı duyuruldu.

Açıklamada, olayın deniz yaşamı ve halk sağlığı üzerindeki etkisini azaltmak için Filipinler Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü (UPMSI), Filipin Uzay Ajansı, Filipin Atmosferik, Jeofizik ve Astronomik Hizmetler İdaresi ve ilgili diğer kurumlarla yakın işbirliği içinde çalışıldığı bildirildi.

Atık arıtma prosedürlerinin etkinleştirildiği bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, yakıt sızıntısının karaya veya kıyıya yakın bölgelere ulaşmasının önüne geçmek için çalışıldığı kaydedildi.

Tarım Bakanlığı Balıkçılık ve Su Kaynakları Bürosundan yapılan açıklamada da tankerin alabora olduğu alanda test amaçlı alınan balık örneklerinin incelendiği belirtildi.

Şu ana kadar test edilen balıkların duyusal analizi geçtiği bildirilen açıklamada, zararlı maddelerin varlığı için üçüncü taraf laboratuvarlarda testler yapılmaya devam edileceği vurgulandı.

Filipinler'de yaklaşık 1,5 milyon litre petrol taşıyan tanker alabora olmuştu

Filipinler'de yaklaşık 1,5 milyon litre endüstriyel yakıt taşıyan "MT Terra Nova" tankeri, 25 Temmuz'da Bataan bölgesi açıklarında alabora olmuş ve petrol sızıntısı yaşanmıştı.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, ilgili kurumlara petrol sızıntısının neden olduğu çevresel etkileri değerlendirmeleri için talimat verdiğini açıklamıştı.