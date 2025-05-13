Filipinler'de Ara Seçimler: Marcos Jr Koalisyonu Önde

Filipinler'de Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr'ın liderliğindeki koalisyon, ara seçimlerin en önemli ayaklarından Senato'daki yarışı önde götürüyor.

BBC'nin haberine göre, Marcos Jr ile rakibi Devlet Başkan Yardımcısı Sara Duterte'nin liderliğindeki koalisyonların yanı sıra pek çok partinin, Temsilciler Meclisi, Senato ve yerel düzeyde 18 binden fazla sandalyenin sahibini belirlemek üzere yarıştığı ara seçimlerde oyların yüzde 80'i sayıldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Marcos Jr'ın liderliğindeki "Alyansa Para sa Bagong Pilipinas" koalisyonu, Senato'daki 12 sandalye için yapılan yarışta 5, Sara Duterte'nin liderlik ettiği "DuterTen" koalisyonu ise 4 sandalye kazandı.

Bir sandalyeyi iki koalisyonun desteklediği aday, son 2 sandalyeyi ise bağımsız adaylar elde etti.

Diğer yandan "insanlığa karşı suç" işlediği iddiasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından gözetim altında tutulan eski Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ikinci kez Davao kentinin belediye başkanı seçildi.

Filipinler'de milyonlarca kişi, Senato ile Temsilciler Meclisi üyeleri, belediye başkanları ve valileri belirlemek için dün sandık başına gitmişti.

Anayasa'nın ihlali, yolsuzluk, kamu güvenine ihanet gibi suçlamalarla Temsilciler Meclisi'nden azli istenen Sara Duterte hakkındaki duruşma, seçimden sonra Senato'da yapılacağından kendisine yakın senatör adaylarının kazanması Sara Duterte için önem teşkil ediyor.

Filipinler polisi, ara seçimlerde güvenliğin sağlanması nedeniyle ülke genelinde yaklaşık 163 bin polisin görevlendirildiğini açıklamıştı.