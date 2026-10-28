Filipinler'de Hegseth, ASEAN ortaklarına deniz güvenliği odaklı çerçeve önerdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Filipinler'de Hegseth, ASEAN ortaklarına deniz güvenliği odaklı çerçeve önerdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Filipinler'de ABD-ASEAN savunma işbirliği çerçevesi önerdi. Hegseth, çerçevenin deniz güvenliği ve donanmalar arası işbirliğini güçlendirmeyi, gelecek yıl 50. yıl dönümünde işbirliğine yön vermeyi hedeflediğini belirtti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD'nin Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ortaklarıyla deniz güvenliği, birlikte çalışabilirlik ve donanmalar arasındaki işbirliğini geliştirmeyi hedeflediğini belirterek, ASEAN ile savunma işbirliğine yönelik bir çerçeve oluşturmayı önerdiklerini bildirdi.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği Savunma Bakanları Toplantısı Artı (ADMM-Plus) kapsamında Filipinler'de bulunan Hegseth, ABD-ASEAN ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump adına daha istikrarlı, güvenli ve müreffeh bir Pasifik vizyonu ortaya koyduklarını belirten Hegseth, bu vizyonun temenniler yerine güçlü ve kendi kendine yeterli ülkelerin kapasitesine dayandığını ifade etti.

Hegseth, ülkelerin kendi egemenliklerini savunabilecek ve herkesin yararına olan güç dengesine katkıda bulunabilecek kapasiteye sahip olması gerektiğini vurgulayarak, ABD'nin yaklaşımını "güçlü, sessiz ve net" olarak tanımladı.

Bu yaklaşımı "güç yoluyla barış" anlayışıyla ilişkilendiren Hegseth, ABD'nin ASEAN ortaklarıyla kendi koşulları, öncelikleri ve ortak çıkarları temelinde çalışmaya hazır olduğunu bildirdi.

Hegseth, gelecek yıl ABD ile ASEAN arasındaki ilişkilerin 50. yıl dönümünün kutlanacağını hatırlatarak tarafların bu dönüm noktası vesilesiyle önümüzdeki birkaç yıl boyunca işbirliğine yön verecek bir "ABD-ASEAN Savunma İşbirliği Çerçevesi" geliştirmesini önerdiklerini açıkladı.

ASEAN'ın pragmatizm, diyaloğa açıklık, muhataplara saygı ve ulusal egemenliğe bağlılık gibi özelliklerinin ABD'nin yaklaşımıyla örtüştüğünü savunan Hegseth, tarafların her konuda aynı görüşte olmasının gerekmediğini, ortak çıkarların bulunduğu alanlarda pratik işbirliğinin yeterli olacağını ifade etti.

Hegseth, ABD'nin ASEAN ortaklarıyla deniz güvenliğini güçlendirmek, birlikte çalışabilirliği artırmak ve donanmalar arasındaki işbirliğini ilerletmek istediğini belirterek, bu çalışmaların sembolik adımlar olmadığını, ciddi ortaklıkların somut göstergelerini oluşturduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriFilipinlerPolitikaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’de oyların büyük bölümü sayıldı Netanyahu’ya soğuk duş İsrail'de oyların büyük bölümü sayıldı! Netanyahu'ya soğuk duş
Bakan Işıkhan’ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Bir il bu skandalı konuşuyor Domuzdan yapılan sucuklar böyle imha edildi Bir il bu skandalı konuşuyor! Domuzdan yapılan sucuklar böyle imha edildi
Ünlü fenomen evinde ölü bulundu Son paylaşımı dikkat çekti Ünlü fenomen evinde ölü bulundu! Son paylaşımı dikkat çekti
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia “Namaz kılmaya gittim“ deyip... Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia! "Namaz kılmaya gittim" deyip...
Fenerbahçe taraftarı o hocayı istemiyor İlk görüşme haberi sonrası tepkiler çığ gibi Fenerbahçe taraftarı o hocayı istemiyor! İlk görüşme haberi sonrası tepkiler çığ gibi
14:17
Aşk iddiaları sonrası Melisa Döngel’den Lucas Torreira açıklaması Tek kelimeyle yanıt verdi
Aşk iddiaları sonrası Melisa Döngel'den Lucas Torreira açıklaması! Tek kelimeyle yanıt verdi
14:15
Mera arazisine şato yaptıran belediye başkanından garip savunma
Mera arazisine şato yaptıran belediye başkanından garip savunma!
13:12
Ankara’da bir dönem sona eriyor İş makineleri harekete geçti
Ankara'da bir dönem sona eriyor! İş makineleri harekete geçti
12:59
Yeni Parti’den Mustafa Sarıgül açıklaması: Bizimle bir ilişkisi kalmadı
Yeni Parti'den Mustafa Sarıgül açıklaması: Bizimle bir ilişkisi kalmadı
12:13
Yatak görüntülerini kim kayda aldı Sarıgül’ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
Yatak görüntülerini kim kayda aldı? Sarıgül'ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
12:06
İspanya’da iki hızlı tren çarpıştı: 46 ölü, 179 yaralı
İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı: 46 ölü, 179 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 14:32:32. #.0.2#
SON DAKİKA: Filipinler'de Hegseth, ASEAN ortaklarına deniz güvenliği odaklı çerçeve önerdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android