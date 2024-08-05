Filipinler'de Kasırgaların Sebep Olduğu Ölü Sayısı 48'e Çıktı - Son Dakika
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Filipinler'de Kasırgaların Sebep Olduğu Ölü Sayısı 48'e Çıktı

Filipinler'de etkili olan Butchoy ve Carina tropikal kasırgaları sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e çıktı. Ülkede yaklaşık 6,22 milyon kişi etkilendi ve 8 bin 574 bina hasar gördü. Kasırgalardan etkilenen yaklaşık 36 bin kişi tahliye merkezlerine yönlendirildi.

05.08.2024 11:30
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Filipinler'de etkili olan Butchoy ve Carina tropikal kasırgaları sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e çıktı.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, ülkedeki Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulundan (NDRRMC) yapılan açıklamada, kasırgalardan yaklaşık 6,22 milyon kişinin etkilendiği ve 8 bin 574 binanın hasar gördüğü bildirildi.

Butchoy ve Carina tropikal kasırgaları nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 48'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, kasırgalardan etkilenen yaklaşık 36 bin kişinin tahliye merkezlerine yönlendirildiği belirtildi.

Filipinler'de temmuz sonundan beri etkisini gösteren Butchoy ve Carina tropikal kasırgaları, ülke genelinde aşırı yağış, sel ve toprak kaymalarına yol açmıştı. Ülkenin çoğu bölgesindeki sel ve toprak kaymaları nedeniyle çok sayıda yol geçici olarak ulaşıma kapatılmış, 118 il ve ilçede de "afet durumu" ilan edilmişti.

Güney Asya'da her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları, büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor. Bilim insanları, bölgede son yıllarda görülen düzensiz ve aşırı yağışların iklim değişikliğinden kaynaklandığı görüşünü paylaşıyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Filipinler'de Kasırgaların Sebep Olduğu Ölü Sayısı 48'e Çıktı - Son Dakika
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