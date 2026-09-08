Filipinler'de muson ve siklonların yol açtığı sellerde 43 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Filipinler'de muson ve siklonların yol açtığı sellerde 43 kişi hayatını kaybetti

Filipinler\'de muson ve siklonların yol açtığı sellerde 43 kişi hayatını kaybetti
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Güneybatı muson yağışları ve dört tropikal siklon nedeniyle ülkede can kaybı 43'e yükseldi. Afet, tarım ve altyapıda yaklaşık 11,92 milyar peso (190,1 milyon ABD doları) hasara yol açtı.

MANİLA, 8 Eylül (Xinhua) -- Filipinler'de ağustos başından bu yana etkili olan güneybatı muson yağışları ve dört tropikal siklon nedeniyle 43 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler Sivil Savunma Ofisi pazar günü yaptığı açıklamada, afetin 11,92 milyar peso (yaklaşık 190,1 milyon ABD doları) tutarında hasara yol açtığını belirtti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Filipinler'de muson ve siklonların yol açtığı sellerde 43 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Filipinler'de muson ve siklonların yol açtığı sellerde 43 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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