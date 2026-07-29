Filipinler'de Okulda Şiddetle Mücadele İçin Sosyal Medya Düzenlemesi - Son Dakika
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Filipinler'de Okulda Şiddetle Mücadele İçin Sosyal Medya Düzenlemesi

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PNP, çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemenin şiddeti önlemede önemli olduğunu belirtti.

Filipin Ulusal Polisi (PNP), Güneydoğu Asya Ülkeleri Polis Birliğinin (ASEANAPOL) okullardaki şiddet olaylarıyla mücadele kapsamında çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenleme önerisini destekleyerek, söz konusu adımın çevrim içi ortamda ve okulda şiddeti önlemeye yönelik "bütüncül yaklaşımın" bir parçası olduğunu belirtti.

Manila merkezli Inquirer gazetesinin haberine göre, PNP Şefi General Jose Melencio Nartatez Jr., basın mensuplarına konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemenin çevrim içi ortamda ve okulda şiddetin önlenmesi için gerekli olduğunu ancak tek çözüm olarak görülmediğini belirten Nartatez Jr., bu kapsamda "bütüncül bir yaklaşım" benimsediklerini kaydetti.

Nartatez Jr., kamu düzeni ve güvenliğin sağlanmasının yalnızca polisin değil toplumun ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, bu nedenle toplumun tüm paydaşlarıyla işbirliğini sürdürdüklerini belirtti.

PNP yetkilileri, Filipinler'in ev sahipliğinde düzenlenen 44. ASEANAPOL Konferansı'nda gündeme gelen önerinin Avustralya'da 10 Aralık 2025'te yürürlüğe giren, 16 yaş altındakilerin sosyal medya platformlarına erişimine yönelik yasal düzenlemeden ilham aldığını söylemişti.

Söz konusu öneri, Filipinler'in Tacloban kentinde meydana gelen ve 3 öğrencinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı okul saldırısının ardından değerlendirmeye alınmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filipinler'de Okulda Şiddetle Mücadele İçin Sosyal Medya Düzenlemesi - Son Dakika

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