Filipinler'de Otobüs-Kamyonet Çarpışması: 11 Ölü, 6 Yaralı

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MANİLA, 11 Temmuz (Xinhua) -- Filipinler'in kuzeyindeki Cagayan eyaletinde Perşembe günü erken saatlerde otoyol üzerinde bir yolcu otobüsünün bir kamyonetle çarpışması sonucu en az 11 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Kazanın meydana geldiği Abulug kasabasının polis amiri olan Polis Binbaşı Antonio Palattao bir radyo röportajında, güneye doğru gitmekte olan otobüsün, ana otoyol kavşağına giren kamyonete çarptığını söyledi.

Palattao, çarpmanın etkisiyle kamyonetin yaklaşık 20 metre sürüklendiğini ve yolcuların yola savrulduğunu belirtti.

Palattao, kamyonetin şoförünün "ağır" yaralandığını, ayrıca bir yaya, iki kamyonet yolcusu, otobüs şoförü ve muavinin ise hafif yaralandığını ifade etti.

Polis amiri olayla ilgili takip soruşturmasının devam ettiğini söyledi.