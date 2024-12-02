Filipinler'de Rus Denizaltısı Endişe Yarattı

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Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Rus donanmasına ait saldırı denizaltısının Batı Filipin Denizi'nde (WPS) görülmesini "endişe verici" olarak niteledi.

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre, Marcos Jr, WPS'de görülen Rus saldırı denizaltısına ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Marcos Jr, denizaltının ilk olarak 28 Kasım'da gözlemlendiğini belirterek, "WPS'ye, Filipinler münhasır ekonomik bölgesine (MEB) ve ana hatlarımıza yönelik her türlü müdahale çok endişe verici." dedi.

Öte yandan, Filipinler Silahlı Kuvvetlerinden (AFP) yapılan yazılı açıklamada, Filipinler donanmasının bölgedeki güvenliği sağladığı belirtilerek, "yabancı donanma gemileriyle olan etkileşimlerde profesyonelliğin korunduğu" kaydedildi.

Ülkenin deniz egemenliğini koruma konusundaki "sarsılmaz kararlılığına" vurgu yapılan açıklamada, "Operasyonlarımız, uluslararası denizcilik yasalarıyla uyumludur ve bölgesel barış ile işbirliğine olan bağlılığımızı göstermektedir." ifadesi kullanıldı.