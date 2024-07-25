Filipinler'de Tayfun Gaemi'nin Tetiklediği Sel ve Toprak Kaymalarında 21 Kişi Hayatını Kaybetti

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MARİKİNA, 25 Temmuz (Xinhua) -- Filipinler'in Marikina kentinde selden etkilenen binaları temizleyen insanlar, 25 Temmuz 2024.

Filipin polisinin Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, Filipinler'de etkili olan Gaemi Tayfunu nedeniyle şiddeti artan güneybatı muson yağmurlarının tetiklediği sel ve toprak kaymalarında en az 21 kişi hayatını kaybetti.

Bu yıl Filipinler'i vuran üçüncü tayfun olan Gaemi, Manila ve diğer bölgelerde şiddetli yağışlara sebep olarak sel ve toprak kaymalarını tetikledi. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)