Filipinler'de Toprak Kayması ve Seller: 7 Ölü

Filipinler'de şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen toprak kayması ve seller nedeniyle 7 kişi yaşamını yitirdi, 3 binden fazla kişi yerinden oldu.
Yerel yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin güneydoğusunda şiddetli yağışlar toprak kayması ve sellere yol açtı.
Heyelanlar sebebiyle iki şehirde 7 kişi hayatını kaybetti.
Ayrıca yağışların yol açtığı sellerden 10 bine yakın nüfus etkilenirken 3 bin 200'den fazla kişi de evsiz kaldı.
Birçok şehir ve kasabada okullar ve iş yerleri tatil edildi.
