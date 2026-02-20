Filipinler'de Toprak Kayması ve Seller: 7 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Filipinler'de Toprak Kayması ve Seller: 7 Ölü

20.02.2026 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şiddetli yağışlar nedeniyle Filipinler'de toprak kayması ve seller sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler'de şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen toprak kayması ve seller nedeniyle 7 kişi yaşamını yitirdi, 3 binden fazla kişi yerinden oldu.

Yerel yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin güneydoğusunda şiddetli yağışlar toprak kayması ve sellere yol açtı.

Heyelanlar sebebiyle iki şehirde 7 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca yağışların yol açtığı sellerden 10 bine yakın nüfus etkilenirken 3 bin 200'den fazla kişi de evsiz kaldı.

Birçok şehir ve kasabada okullar ve iş yerleri tatil edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Filipinler, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filipinler'de Toprak Kayması ve Seller: 7 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu
Jutta Leerdam, 1 milyon dolar kazandıran kıyafetini satıyor Gelirini bakın ne yapacak Jutta Leerdam, 1 milyon dolar kazandıran kıyafetini satıyor! Gelirini bakın ne yapacak
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı.
Maça saatler kala İngiliz gazeteciden Fenerbahçe sözleri: Ona çok dikkat etmeliler Maça saatler kala İngiliz gazeteciden Fenerbahçe sözleri: Ona çok dikkat etmeliler
Alişan Ramazan’ın ilk gününde Umre’ye gitti Alişan Ramazan'ın ilk gününde Umre'ye gitti
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi

14:42
Nottingham Forest oyuncusundan Fener’e olay sözler
Nottingham Forest oyuncusundan Fener'e olay sözler
14:32
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
14:22
Baba-oğul 6 gün arayla öldü
Baba-oğul 6 gün arayla öldü
14:08
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor
14:03
ABD, İran’a saldırırsa neler olur İngilizler 7 olasılık sıraladı
ABD, İran'a saldırırsa neler olur? İngilizler 7 olasılık sıraladı
13:14
Okulda cıva zehirlenmesi Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 14:51:56. #7.11#
SON DAKİKA: Filipinler'de Toprak Kayması ve Seller: 7 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.