Filipinler'deki Havai Fişek Deposunda Patlama: 5 Ölü, 20 Yaralı - Son Dakika
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Filipinler'deki Havai Fişek Deposunda Patlama: 5 Ölü, 20 Yaralı

Filipinler'in güneyindeki Zamboanga şehrinde bir havai fişek deposunda meydana gelen şiddetli patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, en az 20 kişi yaralandı. Patlama, deponun yakınındaki evlerde ve ticari işyerlerinde hasara neden oldu. Olayın nedeni araştırılıyor.

30.06.2024 11:50
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MANILA, 30 Haziran (Xinhua) -- Filipinler'in güneyindeki Zamboanga şehrinde bir havai fişek deposunda meydana gelen şiddetli patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, en az 20 kişi yaralandı.

Yerel yetkililer, Cumartesi günü yerel saatle 16.00 sularında meydana gelen patlamanın 1,14 kilometrelik bir alanı etkilediğini ve deponun yakınındaki evlerde ve ticari işyerlerinde hasara neden olduğunu söyledi.

Patlama bölgesine giden Zamboanga Belediye Başkanı John Dalipe gazetecilere yaptığı açıklamada olayda 5 kişinin öldüğünü ve kurtarma ekiplerinin 20 kişiyi ise hastanelere kaldırdığını teyit etti.

Şehir Afet Risk Azaltma ve Yönetim Ofisi 8 yaralının durumunun kritik olduğunu bildirdi.

Zamboanga İl Emniyet Müdürü Albay Kimberly Molitas, kazada ölenler arasında bir çocuğun da bulunduğunu söyledi.

Molitas gazetecilere yaptığı açıklamada, itfaiye ekipleri ve polisin patlamanın nedenini araştırdığını söyledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Filipinler'deki Havai Fişek Deposunda Patlama: 5 Ölü, 20 Yaralı - Son Dakika

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