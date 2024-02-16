Filipinler'deki maden kazasında ölü sayısı 92'ye yükseldi - Son Dakika
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Filipinler'deki maden kazasında ölü sayısı 92'ye yükseldi

Filipinler\'deki maden kazasında ölü sayısı 92\'ye yükseldi

Filipinler'in Davao de Oro eyaletindeki bir maden kasabasında meydana gelen toprak kayması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye yükseldi. Kurtarma ekipleri hala kayıp 36 kişiyi aramaktadır. Kazada, maden şirketi için çalışan işçilerin bulunduğu iki otobüs toprak altında kalmıştır. Filipinler, dünyada en fazla afetin yaşandığı ülkeler arasında yer almaktadır.

16.02.2024 11:08
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MANİLA, 16 Şubat (Xinhua) -- Filipinler'in güneyindeki Davao de Oro eyaletindeki bir maden kasabasında 6 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye yükseldi.

Davao de Oro eyalet yönetimi Perşembe günü sosyal medyadan yaptığı açıklamada, kurtarma ekiplerinin halen kayıp 36 kişiyi aradıklarını belirtti.

İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı'ndan Leah Anora, facianın meydana geldiği Maco belediyesinde düzenlediği basın toplantısında, 32 kişinin olaydan yaralı şekilde kurtulduğunu ifade etti.

Ölü ve kayıplar arasında bir maden şirketi için çalışan ve dağ yamacından gelen kaya, çamur ve ağaçların altında kalan iki otobüsteki işçiler de bulunuyor. Otobüsler işçileri maden sahasına götürüp getiriyordu.

Dünya Risk Endeksi 2022'ye göre, Filipinler dünyada en fazla afetin yaşandığı ülkeler sıralamasında ilk sırada yer alıyor.

Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alan takımada ülkesinde sıkça görülen güçlü tayfunlar ani sel ve toprak kaymalarını tetiklerken, ülke deprem ve volkanik patlamalarla da sarsılıyor.

Kaynak: Xinhua

Filipinler, Ulaşım, Güvenlik, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filipinler'deki maden kazasında ölü sayısı 92'ye yükseldi - Son Dakika

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