Filipinler\'deki maden kazasında ölü sayısı 92\'ye yükseldi

Güncel

MANİLA, 16 Şubat (Xinhua) -- Filipinler'in güneyindeki Davao de Oro eyaletindeki bir maden kasabasında 6 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye yükseldi.

Davao de Oro eyalet yönetimi Perşembe günü sosyal medyadan yaptığı açıklamada, kurtarma ekiplerinin halen kayıp 36 kişiyi aradıklarını belirtti.

İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı'ndan Leah Anora, facianın meydana geldiği Maco belediyesinde düzenlediği basın toplantısında, 32 kişinin olaydan yaralı şekilde kurtulduğunu ifade etti.

Ölü ve kayıplar arasında bir maden şirketi için çalışan ve dağ yamacından gelen kaya, çamur ve ağaçların altında kalan iki otobüsteki işçiler de bulunuyor. Otobüsler işçileri maden sahasına götürüp getiriyordu.

Dünya Risk Endeksi 2022'ye göre, Filipinler dünyada en fazla afetin yaşandığı ülkeler sıralamasında ilk sırada yer alıyor.

Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alan takımada ülkesinde sıkça görülen güçlü tayfunlar ani sel ve toprak kaymalarını tetiklerken, ülke deprem ve volkanik patlamalarla da sarsılıyor.