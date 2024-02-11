Filipinler\'deki toprak kayması sonucu ölü sayısı 54\'e yükseldi

Filipinler'in güneyinde 6 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e çıktı.
Davao de Oro bölgesel yönetiminin Facebook hesabından, Belediye Afet Risk Azaltma ve Yönetim Ofisi kaynak gösterilerek, ülkenin güneyindeki Masara köyünde meydana gelen toprak kaymasına ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, toprak kaymasından dolayı 54 kişinin hayatını kaybettiği, 63 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi.
Toprak kaymasının meydana geldiği 6 Şubat'tan bugüne 32 kişinin yaralı kurtarıldığı aktarılan açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Eyalet yetkilileri, kayıp kişiler için ilgili kurumlara bilgi verilmesi çağrısı yaptı.
Yetkililer, afetten etkilenen 1166 ailenin de bölgeden tahliye edildiğini dile getirdi.
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