Filipinler'deki Yanardağ Patlaması Sonrası 800 Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika
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Filipinler'deki Yanardağ Patlaması Sonrası 800 Kişi Tahliye Edildi

Filipinler\'deki Yanardağ Patlaması Sonrası 800 Kişi Tahliye Edildi

Filipinler'in Negros Adası'nda bulunan Kanlaon Yanardağı'nın patlamasının ardından yaklaşık 800 kişi bölgeden tahliye edildi. Filipin Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Patlamadan etkilenen kişilere yardım sağlandığı ve gıda paketleri gönderildiği belirtildi. Patlama sonucunda ölü veya yaralı bildirilmedi. Filipinler, depremlerin ve volkanik patlamaların yoğun yaşandığı bir bölgede bulunuyor.

04.06.2024 17:45
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Filipinler'in Negros Adası'nda bulunan Kanlaon Yanardağı'nın patlamasının ardından yaklaşık 800 kişi bölgeden tahliye edildi.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, sosyal medyada paylaştığı video mesajında, dün yaşanan patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Marcos Jr. Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi ile Sosyal Refah ve Kalkınma Bakanlığının durumla yakından ilgilendiğini ve etkilenen Negros Adası sakinlerine derhal yardım sağladığını bildirdi.

Son verilere göre patlamadan etkilenen yaklaşık 800 kişinin bölgeden güvenli yerlere tahliye edildiğini duyuran Marcos Jr, 13 bin gıda paketi yardımı sağlandığını, 40 bininin de bölgeye ulaştırılmak üzere yolda olduğunu vurguladı.

Negros Oriental eyaletine bağlı Canlaon kentinin Belediye Başkanı Jose Chubasco Cardenas, Kanlaon Yanardağı'nın patlaması ve ardından alınan önlemler hakkında Associated Press'e telefonla açıklama yaptı.

Cardenas, volkanik faaliyetten etkilenen yüzlerce kişinin kamyonlarla güvenli yerlere taşındığını ifade etti.

Olaya şahit olan köylülerin, patlamanın çok güçlü olduğunu söylediğini aktaran Cardenas, "Kendilerini savaş bölgesinde gibi hissediyorlardı zira evlerinin çatısına çarpan küllerin sesini duyabiliyorlardı." dedi.

Cardenas, patlamanın ardından ölü veya yaralının bildirilmediğinin altını çizdi.

Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü Başkanı Teresito Bacolcol, yaptığı açıklamada, dünkü patlamada küllerin 10 kilometre kadar uzağa ulaştığını söyledi.

Bacolcol, Kanlaon Yanardağı'ndaki durumun daha da kötüleşip kötüleşmeyeceğini ya da son yıllarda birkaç kez patlayan yanardağın faaliyetlerinin azalıp azalmayacağını söylemenin zor olduğuna işaret etti.

Kanlaon Yanardağı dün patlamıştı

Negros Adası'nda bulunan Kanlaon Yanardağı, dün, 6 dakika boyunca patlayarak kül püskürtmüş ve patlamanın etkisiyle 5 bin metre yüksekliğinde duman oluşmuştu.

Canlaon Belediye Başkanı Cardenas, patlamadan etkilenen 4 bölgede yaşayanların tahliye edilmesi talimatını vermiş, komşu bölge ve kentlerden de yardım talep etmişti.

Filipinler, Pasifik'te "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan, depremlerin ve volkanik patlamaların yoğun yaşandığı fay hattının üzerinde bulunuyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Filipinler'deki Yanardağ Patlaması Sonrası 800 Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika
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