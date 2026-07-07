Filipinler'den Çin'e Provokasyon Tepkisi

Filipinler, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmedilen tahkim kararının 10. yılı öncesinde Pekin'in, Pasifik Okyanusu'na yönelik stratejik füze denemesini "provokasyon" şeklinde nitelendirerek kınadı.

Philstar gazetesinin haberine göre, Filipinler Savunma Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Çin'in nükleer enerjili denizaltıdan Pasifik Okyanusu'na gerçekleştirdiği stratejik füze denemesinin, Pekin'in yayılmacı politikalarına karşı çıkan ülkelere yönelik "provokasyon" olduğu değerlendirilen açıklamada, söz konusu eylemin "barışçıl olmadığı" savunuldu.

Açıklamada, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmedilen tahkim kararının, 12 Temmuz'daki 10. yılı öncesinde yapılan füze denemesinin "sorumsuz bir askeri güç gösterisi" olduğu belirtilerek, Çin'e "ortak denizleri korkutma ve emperyalist amaçlar sahnesine dönüştürmeyi bırakma" çağrısı yapıldı.

Filipinler Silahlı Kuvvetleri (AFP) de füze fırlatışının yıllık eğitim faaliyetleri kapsamında gerçekleştirildiğini ancak Çin'in "gelişmiş stratejik nükleer kapasitesini" sergilemesinin bölgesel endişeleri artırdığını kaydetti.

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı 2. Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, küresel ticaret açısından kritik geçiş güzergahı olmasının yanı sıra su altı kaynakları açısından da zengin olan bölgede, Çin'in yanı sıra Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine bölge ülkeleri ve ABD karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.