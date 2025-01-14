Filipinler'den Çin'e Sert Tepki - Son Dakika
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Filipinler'den Çin'e Sert Tepki

Filipinler, Güney Çin Denizi'nde Çin'e ait dev geminin yasadışı faaliyetlerine karşı çıkıyor.

14.01.2025 11:47
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Filipinler, ihtilaflı Güney Çin Denizi yakınlarındaki sularda Çin'e ait "dev geminin" faaliyetlerini "yasa dışı ve provokatif" olarak nitelendirerek, Çin'in "Filipinler sularında varlıklarına karşı çıkmayı bırakmayacaklarını" ifade etti.

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Müdür Yardımcısı Jonathan Malaya, basın toplantısında ülkenin Zambales eyaleti açıklarındaki Özel Ekonomik Bölgesi'nde (EEZ) Çin'e ait "dev geminin" faaliyetlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Malaya, Çin deniz kuvvetlerinin "yasa dışı faaliyetlerine göz yummayacaklarını" dile getirerek, Filipinler Sahil Güvenlik (PCG) gemileri ve hava araçlarıyla ihtilaflı sulara yakın bölgede gemiyi izlediklerini ifade etti.

Ulusal Deniz Konseyinin, Çin hükümetinden bu geminin çekilmesini talep ettiğini aktaran Malaya, "Çünkü bu dev gemi, kara sularımızda açıkça yasa dışı olarak bulunuyor." diye konuştu.

Malaya, Çin'in gemisinin bölgede bulunma amacının, Filipinli balıkçıları "korkutmak ve onları geçim kaynaklarından mahrum bırakmak" olduğunu savunarak, bunun başarılamayacağını söyledi.

Çin'in faaliyetlerini "provokatif" olarak niteleyen Malaya, "(Çin'in) Filipinler sularında varlıklarına karşı çıkmayı bırakmayacağız." dedi.

Filipinler basınında Çin'e ait bu geminin, 4 Ocak'tan bu yana bölgede görüldüğü ifade ediliyor.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filipinler'den Çin'e Sert Tepki - Son Dakika

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