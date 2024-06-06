Filipinler Devlet Başkanı, Silahlı Kuvvetleri Güçlendireceğini Duyurdu - Son Dakika
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Filipinler Devlet Başkanı, Silahlı Kuvvetleri Güçlendireceğini Duyurdu

Filipinler Devlet Başkanı, Silahlı Kuvvetleri Güçlendireceğini Duyurdu

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Filipinler Silahlı Kuvvetlerinin (AFP) daha etkin olabilmesi için gerekli kaynaklarla güçlendirileceğini açıkladı. Marcos Jr, halkın güvenliğini sağlamak ve ülke topraklarını tehditlere karşı korumak için AFP'nin dönüştürülmesi gerektiğini belirtti. Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik ihtilaflarına da değinen Marcos Jr, AFP'nin güçlendirilmesinin savunma amacıyla gerçekleştirileceğini vurguladı.

06.06.2024 14:43
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Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, dış tehditlere karşı daha etkin hale gelebilmesi için Filipinler Silahlı Kuvvetlerinin (AFP) gerekli kaynaklarla güçlendirileceğini duyurdu.

Filipinler Devlet Başkanlığı İletişim Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Marcos Jr, Davao de Oro'daki 10. Piyade Tümeni'ni ziyaret etti.

Marcos Jr, buradaki konuşmasında, halkın güvenliğini ve ülke topraklarını gelişmekte olan tehditlere karşı koruma görevini ifaya devam edebilmesi için AFP'nin dönüştürülmesi gerektiğini kaydetti.

İç tehditlerin azaldığına işaret eden Marcos Jr, AFP'nin gerekli kaynaklar, eğitim faaliyetleri ve ekipmanlarla güçlendirileceğini vurguladı ve "Artık dış tehdidi de düşünmek zorundayız ve bu da kullanmamız gereken farklı bir strateji." ifadesini kullandı.

Marcos Jr, AFP'nin güçlendirilmesi konusunda sivil hükümetin elinden geleni yapacağını belirterek, bunun savunma amacıyla gerçekleştirileceğini vurguladı.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurların yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filipinler Devlet Başkanı, Silahlı Kuvvetleri Güçlendireceğini Duyurdu - Son Dakika

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