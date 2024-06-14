Filipinler Donanması, Güney Çin Denizi'nde Devriyelerini Arttırdı - Son Dakika
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Filipinler Donanması, Güney Çin Denizi'nde Devriyelerini Arttırdı

Filipinler donanması, Çin'in sahil güvenlik ekiplerine ülke kara sularına izinsiz giren yabancıları gözaltına alma yetkisi veren yeni düzenlemesinin yürürlüğe konulmasından önce ihtilaflı Güney Çin Denizi'nde devriyelerini arttırdı. Filipinler donanmasının Batı Filipin Denizi'nden sorumlu sözcüsü Roy Vincent Trinidad, Filipinler'in yasalar çerçevesinde devriyelerini arttırdığını ve diğer ülkelerle işbirliği yaptığını belirtti. Yeni yasal düzenlemenin, Çin'in bölgedeki egemenlik iddialarını daha da tırmandırabileceği ve gerilimi artırabileceği ifade ediliyor.

14.06.2024 13:02
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Filipinler donanması, Çin'in sahil güvenlik ekiplerine ülke kara sularına izinsiz giren yabancıları gözaltına alma yetkisi veren yeni düzenlemesinin yürürlüğe konulmasından önce ihtilaflı Güney Çin Denizi'nde devriyelerini arttırdı.

The Guardian'ın haberine göre, Filipinler donanmasının Batı Filipin Denizi'nden sorumlu sözcüsü Roy Vincent Trinidad, konuya dair yerel basına açıklamalarda bulundu. Trinidad, Filipinler'in yasalar çerçevesinde devriyelerini arttırdığını, ortakları ve müttefikleriyle birlikte çalıştığını belirtti.

"Endişeli olan sadece biz değiliz, diğer ülkeler de bu konuda endişeli." ifadesini kullanan Trinidad, Çin gemilerinin tacizinden uzun süredir şikayetçi olan Filipinli balıkçıların tutuklanmamasını sağlamak için çalıştıklarını anlattı.

Trinidad, donanmanın bölgede devriyelerini artırdığına işaret ederek "Hiçbir şey olmayacak. Filipinler donanması, silahlı kuvvetler, sahil güvenlik, Balıkçılık ve Su Kaynakları Bürosu ile Filipinler hükümetinin diğer tüm denizcilik aktörlerinin şu andaki eylemleri böyle bir durumu engelliyor." değerlendirmesinde bulundu.

15 Haziran'dan itibaren yürürlüğe gireceği duyurulan yeni yasal düzenleme, Çin sahil güvenlik ekiplerine ülke kara sularına yasa dışı yollardan giren yabancıları yargılanmaksızın 60 güne kadar gözaltında tutulabilme yetkisi tanıyor.

Düzenlemenin, dünyanın ekonomik açıdan en önemli ve en işlek ticaret yollarından biri ve ihtilaflara konu olan bu bölgedeki gerilimi daha da tırmandırabileceği belirtiliyor.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, her yıl yaklaşık 3 trilyon dolarlık deniz ticaretinin gerçekleştiği Güney Çin Denizi'nin neredeyse tamamında hak iddia ediyor. Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak sahibi olduklarını savunuyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurların yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA

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