Filipinler'e ait donanma gemisi Güney Çin Denizi'ndeki mercan resifine ciddi zarar veriyor

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BEİJİNG, 8 Temmuz (Xinhua) -- Güney Çin Denizi'nde Ren'ai Jiao resifinin lagün yamacında 1999 yılından bu yana yasadışı şekilde karaya oturtulmuş halde duran Filipinler'e ait donanma gemisinin, bölgedeki mercan resifi ekosisteminin çeşitliliğine, istikrarına ve sürdürülebilirliğine ciddi zarar verdiği belirtildi.

Ren'ai Jiao'da Yasadışı Şekilde Karaya Oturtulan Donanma Gemisinin Mercan Resifi Ekosistemine Verdiği Zarara İlişkin Araştırma Raporu, bu yılın Nisan ayında Güney Çin Denizi Ekoloji Merkezi ile Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Güney Çin Denizi Kalkınma Araştırma Enstitüsü ve diğer enstitüler tarafından yürütülen, Ren'ai Jiao ve bitişik sulardaki mercan resifi ekosistemine ilişkin bilimsel araştırmaya dayanıyor.

Rapora göre araştırma, geminin karaya oturtulmuş olarak kaldığı sürecin mercan resifi ekosistemi üzerinde ölümcül hasar oluşturduğunu ve sürecin uzamasının ise çevredeki mercanların büyüyüp iyileşmesini büyük ölçüde engellediğini ortaya koydu.

Raporda, gemideki aşınmanın yol açtığı ağır metal çökelmesinin yanı sıra evsel atık ve lağımın da gemi personeli tarafından boşaltılmasının mercan sağlığına kalıcı zarar verdiği belirtildi.

Raporda ayrıca, gemi personeli ve Filipinli balıkçı tekneleri tarafından çıkarılan balıkçılık atıklarının da mercan resifi ekosisteminin sağlığını ciddi şekilde tehlikeye attığı vurgulandı.

Rapora göre, araştırmada uydu ile uzaktan algılama ve saha inceleme yöntemleri kullanıldı.

Raporda, Nansha Adaları ile Ren'ai Jiao da dahil olmak üzere bitişik sularda Çin'in tartışmasız egemenliği elinde bulundurduğu vurgulandı.

Filipinler'e ait bir donanma gemisi, 1999 yılında Ren'ai Jiao resifinin lagün yamacında yasadışı şekilde karaya oturtulmuştu. Çin hükümeti olayın ardından derhal resmi kanallardan geminin kaldırılmasını talep etmişti. Filipinler tarafı ise gemiyi çekeceğine dair defalarca söz vermesine rağmen taahhüdünü yerine getirmiş değil.