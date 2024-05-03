Filipinler'in Leyte bölgesinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Filipinler'in Leyte bölgesinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Filipinler\'in Leyte bölgesinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Filipinler'in Leyte bölgesinde 5,7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin merkez üssü Balangiga kentinin 28 kilometre güneybatısı olarak belirlendi. Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs) ise yerel saatle 18.16'da 5,8 büyüklüğünde bir depremin kaydedildiğini duyurdu. Deprem sonrası artçı sarsıntılar yaşandığı bildirildi.

03.05.2024 15:25
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Filipinler'in Leyte bölgesinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünü Balangiga kentinin 28 kilometre güneybatısı olarak açıkladı.

USGS'ye göre, 5,7 büyüklüğündeki deprem 7,9 kilometre derinlikte kaydedildi.

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsünün (Phivolcs) Facebook sayfasında yapılan bilgilendirmede de yerel saatle 18.16'da 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, 10 kilometre derinlikte oluşan deprem sonrası artçı sarsıntılar yaşandığı aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filipinler'in Leyte bölgesinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

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