Filipinler, İnternetten Kumar Hizmeti Sunan Firmaları Yasakladı

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Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, ülkesi dışında kalan pazarlara internetten kumar hizmeti sunan firmaların yasa dışı faaliyetlere karıştıkları gerekçesiyle yasaklandığını duyurdu.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Marcos Jr, yaptığı konuşmada, topluma zarar verdikleri gerekçesiyle "çoğunlukla Çin ana karasındaki müşterilere internet üzerinden kumar hizmeti veren" firmalara karşı harekete geçtiklerini belirtti.

Bu firmaların "dolandırıcılık, kara para aklama, fuhuş, insan kaçakçılığı, işkence ve cinayet" gibi suçlara karıştığını aktaran Marcos Jr, "Bugünden itibaren Filipinler dışındaki pazarlara internetten kumar hizmeti sunan firmalar yasaklanmıştır." dedi.

Devlet Başkanı ayrıca bu durumdan etkilenecek sektör çalışanlarına yardım edilmesi için ilgili makamlara talimat verdi.

Filipinler'de internetten kumar hizmeti sunan bir firmada zorla çalıştırılan 40'tan fazla yabancı uyruklu kişi 17 Eylül 2022'de kurtarılmıştı. Ülkede bu tür firmalar "insan kaçakçılığı, kara para aklama ve cinayet" gibi suçlara karışmakla itham ediliyordu.