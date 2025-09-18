Filipinler, İsrailli Savunma Şirketleriyle Yeni Anlaşma Yapmadı - Son Dakika
Filipinler, İsrailli Savunma Şirketleriyle Yeni Anlaşma Yapmadı

18.09.2025 12:53
Savunma Bakanı Teodoro, Filipinler'in İsrailli savunma firmalarıyla yeni bir sözleşme imzalamadığını açıkladı.

Filipinler Savunma Bakanı Gilbert Teodoro, İsrailli savunma şirketleriyle yeni bir anlaşma yapılmadığını açıkladı.

ABS-CBN News'ün haberine göre, Teodoro, salı günü Temsilciler Meclisi Bütçe Komisyonu oturumunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bakan Teodoro, ülkesinin İsrailli savunma şirketleriyle yeni bir anlaşma imzalamadığını vurguladı.

Teodoro, "Şu anda sadece önceki sözleşmelerin devamı söz konusu. İsrail merkezli şirketlerle yeni bir sözleşmemiz yok. Bizim meselemiz onlarla tedarik zincirlerimizi güvenceye almak. Onlar şu anda bir çatışmanın içindeyken kendi ihtiyaçlarıyla bizim sözleşmemizi aynı önceliğe koyacaklarından emin olamam." ifadelerini kullandı.

Oturumda söz alan Filipinli milletvekili Renee Louise Co'nun 11 Ağustos tarihli hassas güdümlü mühimmat alımı için İsrail merkezli savunma şirketi Elbit Systems'a verilen ihaleyi "Elbit Systems, Gazze'deki soykırımı ve Filistinlilerin katledilmesini finanse eden aynı şirkettir." ifadesiyle eleştirdi. Teodoro ise söz konusu alımın, 2022'de tedarik edilen mevcut askeri teçhizatın sürdürülebilirliği için yapıldığını, yeni bir tedarik olmadığını iddia etti.

Teodoro, Filipinlerin savunma alanındaki ithalatına dair ordunun elindeki askeri ekipmanları yenilemek için yüklü miktarda maddi kaynak gerektiğine işaret ederek "Şu anda bu sistemlerle baş başayız. Aynı sistemleri yeniden edinmek için modernizasyon bütçesinden ciddi kaynak ayırmamız gerekir. Bu nedenle mevcut sistemlerle devam etmek daha akıllıca görüldü." diye konuştu.

Milletvekili Co ise Teodoro'ya, söz konusu sözleşmeyi "yeniden değerlendirme ve iptal etme" çağrısı yaptı.

Kaynak: AA

