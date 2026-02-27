Filipinler, Japonya ve ABD'den Ortak Deniz Tatbikatı - Son Dakika
Filipinler, Japonya ve ABD'den Ortak Deniz Tatbikatı

27.02.2026 13:37
Üç ülke, Bashi Kanalı'nda deniz tatbikatı düzenleyerek askeri işbirliğini güçlendiriyor.

Filipinler, Japonya ve ABD, Doğu ve Güney Çin Denizi arasındaki Bashi Kanalı'nda "Çok Taraflı Denizcilik İşbirliği Faaliyeti (MMCA)" adlı ortak deniz tatbikatı düzenledi.

The Straits Times gazetesinin haberine göre, Filipinler ordusundan yapılan açıklamada, üç ülkeden savaş, devriye ve keşif uçaklarının yer aldığı MMCA tatbikatının 20-26 Şubat'ta düzenlendiği belirtildi.

Üç ülkenin unsurlarının "karmaşık deniz ortamlarında sorunsuz şekilde birlikte çalışma kapasitelerinin" ölçüldüğü tatbikatta, bölgede muhtemel bir "Çin ve Tayvan çatışması durumu"nun analiz edildiği bildirilen açıklamada, tatbikatta, devriye uçuşları ile denizaltı karşıtı operasyonlar dahil askeri eğitimlerin yapıldığı kaydedildi.

ABD Hint-Pasifik Komutanlığından (INDOPACOM) yapılan açıklamada da ortak tatbikatın, üç ülke arasındaki bağın gücünün ve dayanıklılığının kanıtı olduğu belirtildi.

Çin donanma gemilerinin "yasa dışı varlığı"

Filipin Donanması yetkilisi Jennifer Monforte, gazetecilere açıklamasında, tatbikatın "serbest ve açık bir Hint-Pasifik" vizyonuyla düzenlendiğini ve üç ülkenin silahlı kuvvetlerinin birlikte çalışabilirliğini artırmayı amaçladığını söyledi.

"Bu (tatbikat) endişe verici olarak görülmemeli ve komşularca kışkırtıcı bir eylem olarak algılanmamalı." diyen Monforte, tatbikat sırasında Çin donanma gemilerinin bölgede "yasa dışı varlığını" saptadıklarını belirtti."

Pasifik Okyanusu'nda Filipinler ve Tayvan arasında yer alan Bashi Kanalı, uluslararası denizcilik ve ticaret için kritik bir geçiş noktası kabul ediliyor.

Kaynak: AA

Filipinler, Japonya ve ABD'den Ortak Deniz Tatbikatı
